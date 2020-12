Eigentlich ist Nicole Kidman (53) bekannt dafür, ihr Familienleben größenteils aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Zwar drückt die Schauspielerin hin und wieder mal ein Auge zu und teilt süße Fotos ihrer Kids mit den Fans, doch auf der Tagesordnung steht das tatsächlich eigentlich nicht. Nun machte sie erneut eine Ausnahme und widmet ihrer Tochter Faith Margaret (10) im Netz einen liebevollen Post zu ihrem Geburtstag.

"Alles Gute zum Geburtstag, Liebling Faith Margaret! Wir lieben dich so sehr", hält Nicole zu einem Foto auf ihrer Instagram-Seite fest. Auf dem Schnappschuss sieht man allerdings nicht etwa das Geburtstagskind persönlich, sondern einen bunten Kuchen mit einer Aufschrift. "Happy zehnten Geburtstag", steht darauf geschrieben. Zahlreiche User schließen sich der stolzen Mutter an und hinterlassen Glückwünsche.

Ganz privat hält Nicole ihre Rasselbande allerdings nicht. Erst vor einigen Wochen wurde die Hollywood-Beauty gemeinsam mit ihren Töchtern Sunday Rose (12) und Faith am Set ihrer neuen Serie "The Undoing" gesehen. "Sie haben fünf Tage in der eisigen New Yorker Kälte verbracht, sich nie beschwert und keine Sonderbehandlung erhalten", verriet Nicole in einem Interview mit News.com.au.

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman auf einem Pre-Event der Golden Globes 2020

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, TV-Star

Anzeige

LRNYC / MEGA Nicole Kidman am Set der Serie "The Undoing"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de