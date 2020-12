Spielt Eifersucht bei Bauer Patrick und Antonia eine Rolle? Kein Bauer sucht Frau-Kandidat hat jemals so viel Liebespost bekommen wie Junglandwirt Patrick. Unter seinen etlichen Bewerberinnen: Kosmetikerin Antonia, mit der er inzwischen eine ernste Beziehung führt. Trotzdem erreichen Patrick am Tag noch immer unzählige Nachrichten von Singledamen, die dem Rinderzüchter schöne Augen machen und ihn kennenlernen wollen. Promiflash wollte daher von Antonia wissen: Ist Eifersucht ein Thema für das frisch verliebte Paar?

"Eifersucht ist natürlich ein Thema bei uns", erklärt die 20-Jährige auf Nachfrage von Promiflash und gesteht: "Ich bin natürlich auch leider ein bisschen eifersüchtig, wie jede andere Frau auch, wenn der Mann auf einmal so krass in der Öffentlichkeit steht." Patrick hatte sich fünf Frauen für ein erstes Treffen eingeladen, drei mit zur Hofwoche genommen – kein Wunder, dass die Parallele zu einem anderen bekannten TV-Junggesellen gezogen und er als "Land-Bachelor" betitelt wurde.

Nach wie vor würden ihn am Tag über 100 Frauen anschreiben. "Das ist eine völlig neue Situation für mich, ich habe noch nie so jemanden gedatet, der so in der Öffentlichkeit stand", beteuert Antonia. Allerdings glaube sie, dass der Hype um ihren Schatz mit der Zeit abnehme: "Dann wird Ruhe einkehren und er wird nicht mehr bombardiert mit Nachrichten."

