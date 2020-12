Dalton Gomez macht nicht nur Ariana Grande, sondern auch ihre Mutter glücklich! Die 27-Jährige verkündete am Sonntag ihre Verlobung – mal wieder. Bereits im Jahr 2018 ließ sich die Sängerin das erste Mal einen Ring von Pete Davidson (27) an den Finger stecken. Doch verkündete wenige Monate später die Trennung. Dalton soll nun der Richtige sein! Nicht nur Ari ist megahappy, sondern auch ihre Mutter Joan, wie diese jetzt auf Social Media bekannt gab.

Ariana postete auf Instagram eine Fotoreihe und schrieb zu den Schnappschüssen: "Für immer und ewig." Damit verkündete die "Thank U, Next"-Sängerin ihre Verlobung mit dem Immobilien-Unternehmer Dalton. Bisher gratulierten nicht nur viele prominente Freunde der 27-Jährigen, sondern auch ihre Mutter Joan. "Ich bin so glücklich, Dalton in unsere Familie aufzunehmen. Ariana, ich liebe dich und Dalton so sehr. Auf ein glückliches Leben", schrieb Joan. Wie schön zu wissen, dass Dalton offenbar auch bei Aris Familie so beliebt ist.

Unter dem Verlobungs-Post tümmeln sich aber noch viele weitere Glückwünsche. Sowohl Kim Kardashian (40) als auch Justin (26) und Hailey Bieber (24) gratulierten der Sängerin bereits. Und auch Freundin Demi Lovato (28) schrieb: "Dieser Ring ist einfach grandios. Ich liebe dich."

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande, Juni 2020

Instagram / arianagrande Ariana Grande mit Boyfriend Dalton Gomez

Getty Images Ariana Grande mit ihren Eltern, Januar 2020

