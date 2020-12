Leni Klum (16) hat es ausgerechnet auf die Klamotten von ihrem Stiefpapa Tom Kaulitz (31) abgesehen! Gerade erst vergangene Woche betrat die älteste Tochter von Heidi Klum (47) die öffentliche Bühne – zusammen mit ihrer Mama ist sie auf dem Cover der deutschen Vogue zu sehen. Im Rahmen eines Interviews verriet die 16-Jährige nun die ersten Details über sich, so sei unter anderem ihr Klamottenstil ein ganz anderer als der ihrer berühmten Mutter: Leni liebe es nämlich, sich am Schrank von Tom statt an dem von Heidi zu bedienen!

Lässig und leger scheint eher ihr Ding zu sein als schick! In einem neuen Interview mit Vogue Germany, das auf YouTube veröffentlicht wurde, stellen sich Heidi und Leni gegenseitig Fragen. Unter anderem, welche Sachen sie gerne aus dem Schrank des jeweils anderen aussortieren würden. Die Antwort der Teenagerin fiel eindeutig aus: Kein Teil aus dem Schrank ihrer Mama gefalle ihr! "Ich nehme mir nicht wirklich viele Sachen aus deinem Schrank. Ich nehme Sachen aus Toms Schrank", stellte sie klar. Die 47-Jährige bekräftigte selbstkritisch: "Sie mag Toms Sachen lieber. Die sind einfach cooler als meine Sachen."

Dafür habe aber die Germany's next Topmodel-Chefjurorin nichts am Modegeschmack ihres Kindes auszusetzen – denn viel zu mäkeln gebe es nicht: "Du hast nicht so viel drin im Kleiderschrank. Ich bin ja froh, wenn was drin bleibt!" Durch Lenis neuen Job könnte sich das allerdings bald ändern: Genau wie Heidi habe sie schon immer Fashionmodel werden wollen. Der Schrank könnte sich also demnächst mit weiteren lässigen Stücken füllen.

Instagram / leniklum Leni Klum und Tom Kaulitz

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2019 in Paris

Instagram / heidiklum Heidi und Leni Klum im November 2020

