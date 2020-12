Wagen sie etwa den nächsten Schritt? Schauspieler Liam Hemsworth (30) und seine Freundin Gabriella Brooks sind seit Anfang des Jahres offiziell ein Paar: Seitdem werden sie immer wieder turtelnd von Paparazzi abgelichtet. Wie ernst es mit den beiden ist, war spätestens klar, als Liam Gabriella seinen Eltern vorstellte. Nun scheint es so, als ob die beiden sogar schon gemeinsam unter einem Dach leben.

Der 30-Jährige kaufte vor Kurzem ein vier Millionen Euro Anwesen in Australien, wie Domain berichtete. Die Villa ist mit fünf Schlafzimmern ausgestattet und wurde früher als Hochzeitslocation genutzt – und genau dort scheint der Schauspieler mittlerweile mit seiner Beauty zu leben. Gabrielle teilte auf Instagram ein Foto von sich selbst beim Sonnen, während sie in dem zugehörigen Garten des Anwesens liegt – dabei leistete ihr der gemeinsame Hund Gesellschaft. Für viele Fans ist das ein Indiz dafür, dass das Paar zusammen in die Villa einzog.

Wie gut es zwischen dem Paar läuft, berichtete bereits ein Insider. Gegenüber Hollywood Life sagte er: "Die Dinge zwischen Liam und Gabriella werden definitiv ernster, seit sie mit seinen Brüdern und einigen seiner engsten Freunde [...] zu Mittag gegessen haben." Liam habe gemerkt, wie gut sie zu seinem Umfeld passe.

Getty Images Collage: Liam Hemsworth und Gabriella Brooks

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

Backgrid Liam Hemsworth und Gabriella Brooks, Januar 2020

