Was sagen ihre Fans zu ihrer Body-Transformation? Vor ein paar Wochen verkündete Farina Yari alias Novalanalove stolz, dass sie ganze 15 Kilogramm abgenommen habe – und ihre erschlankte Figur kann sich wirklich sehen lassen! Auch gegenüber Promiflash betonte die schöne Influencerin bereits, wie zufrieden sie mit ihrem neuen Ich sei. Doch wie hat Farinas Social-Media-Community eigentlich auf ihren Gewichtsverlust reagiert? Schließlich ist es eine ziemlich große Veränderung!

"Die Mehrheit ist auf jeden Fall sehr positiv gestimmt, drückt mir die Daumen, ist stolz auf mich und feuert mich an", freut sich die Beauty im Promiflash-Interview. "Ich muss wirklich sagen, dass das sehr hilft, jeden Tag so was zu lesen und zu hören, was positiv ist und einen echt motiviert, nicht aufzugeben." Doch es wurden auch schon andere Stimmen laut: "Aber es gibt auch Leute, die sagen: 'Du hast mir vorher besser gefallen, nicht noch mehr abnehmen, so kann man sich besser mit dir identifizieren.'" Davon will Farina sich jedoch nicht beeinflussen lassen: "Am Ende des Tages muss ich mich selbst wohlfühlen, und ich mache das für niemand anderen."

War ihr Gewicht vor ihrem jüngsten Abnehmerfolg auch schon ein Thema, auf das sie oft von Fans angesprochen wurde? "Ich habe vorher nicht irgendwie Hate bekommen, also nicht übermäßig viel Hate, dass ich abnehmen soll oder so. Das kam schon mal vor, aber genau so kommt es jetzt immer noch vor und es wird auch immer Teil meines Online-Lebens sein", stellt Farina klar. "Damit habe ich mich abgefunden."

