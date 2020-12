Farina Yari alias Novalanalove gibt einen Einblick in ihre Body-Transformation! Nachdem die schöne Influencerin in den vergangenen Wochen vermehrt von Fans auf ihre erschlankte Figur angesprochen worden ist, erklärte sie Mitte Dezember schließlich: Ja, sie hat abgenommen – und zwar stolze 15 Kilogramm! Doch wie hat der Webstar das eigentlich geschafft? Im Promiflash-Interview verrät Farina jetzt Einzelheiten über ihren Abnehmerfolg.

Tatsächlich ist ihr "Geheimnis" ihr süßer Golden Retriever Oreo! "Das hat natürlich auch mit dem Hund zu tun, der hält einen absolut fit. Ich denke, das geht allen so, die Hunde haben – man schafft ohne Weiteres 10.000 Schritte am Tag", betont Farina. Obendrauf habe sie zuletzt so viel Sport getrieben wie lange nicht. Und es gibt noch einen weiteren Faktor: "Dann ist natürlich der Lockdown und generell diese Phase, in der nichts ist, wie sonst: in der ich keine Dinner-Dates habe, in denen ich keine Lunch-Meetings, Brunchs, Events, und so weiter habe, wo es einfach ständig und überall immer irgendetwas zu essen gibt." Das habe ihr ungemein geholfen.

Was Farina zuvor ebenfalls Probleme bereitet hat? Süßigkeiten! "Den Leuten war bewusst, dass ich auf Süßkram stehe und in jedem Paket war immer Süßkram drin und in jedem Hotelzimmer hat mich auch schon immer irgendetwas erwartet, Snacks und so weiter", berichtet die Web-Beauty. "Und ich bin einfach auch nicht so diszipliniert, dass ich das dann einfach stehen lassen kann. Deswegen war das schon gut in dieser Lockdownphase, dass einfach mal alles weggefallen ist und ich wirklich auf mich selber hören konnte, was ich denn überhaupt brauche und will."

Zu guter Letzt ist natürlich ebenfalls spannend: Will Farina noch mehr abnehmen? Welches Ziel hat sie sich gesteckt? "Ich habe tatsächlich gar keinen Plan gehabt. [...] Und ich weiß auch noch nicht, wo es letztendlich hinführt. Ich bin jetzt schon superzufrieden über die Fortschritte und das motiviert einen ungemein – aber ein bisschen Luft nach oben ist auf jeden Fall noch", plaudert die Bloggerin aus. "Ich möchte mich aber nicht zu sehr einschränken, deswegen wäre ich auch happy, wenn das einfach so bleibt und vor allen Dingen kein Jojo-Effekt entsteht."

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari mit ihrem Hund Oreo

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari alias Novalanalove

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari alias Novalanalove an Weihnachten

Instagram / novalanalove Farina Yari alias Novalanalove im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de