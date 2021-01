Lena Gercke (32) lässt die vergangenen Monate noch mal Revue passieren! Im Juli hat sich das Leben der ersten Germany's next Topmodel-Gewinnerin komplett verändert: Sie und ihr Partner Dustin Schöne (35) wurden Eltern einer kleinen Tochter. Seine erste Schwangerschaft hielt das Model mit mehreren Schnappschüssen des wachsenden Babybauches fest – pünktlich zum Jahreswechsel teilte Lena nun den rührenden Rückblick ihrer anderen Umstände!

"Beende dieses Jahr mit meinen Lieblingsbildern", schrieb Lena an Silvester zu einer Reihe von älteren Aufnahmen via Instagram. Während auf einigen Bildern bereits ein pralles Bäuchlein zu erkennen ist, konnte man auf anderen Pics die damalige Baby-News der Blondine noch gar nicht erahnen: So posierte Lena auf einer Aufnahme beispielsweise mit verführerischem Blick und fülliger Oberweite im Pool. "Dieses Jahr war in jeder Hinsicht eine große Veränderung, eine große Reise", erinnerte sich die 32-Jährige zurück.

Ihre Schwangerschaft genoss Lena offensichtlich in vollen Zügen. Ihre Tochter Zoe dann aber endlich in den Armen halten zu dürfen, versetzte die Moderatorin ins absolute Familienglück. Bereits kurz nach der Geburt veröffentlichte die Beauty ein niedliches Schwarz-Weiß-Bild mit den winzigen Fingerchen des Mädchens und schwärmte: "Du bist mein ganzes Herz!"

Dustin Schöne und Lena Gercke

Lena Gercke, TV-Bekanntheit

Lena Gercke mit Babybauch

Lena Gercke, Moderatorin

Lena Gercke, erste "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin

Lena Gercke

