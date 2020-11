Fans können jetzt einen weiteren Blick auf Lena Gerckes (32) Baby erhaschen! Das Model und sein Partner Dustin Schöne (35) sind im Juli zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre kleine Tochter Zoe macht das private Glück der beiden perfekt – doch ihr Leben als Familie hält die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin fast ausschließlich für sich. Das Gesichtchen des Säuglings bekommen ihre Follower bis heute nicht zu sehen. Dafür verzaubert sie ihre Community jetzt mit einer zuckersüßen Aufnahme von Zoes Füßchen!

In ihrer Instagram-Story erzählt Lena am Samstag, dass sie Babysocken geschenkt bekommen hat, und hält das Präsent nicht nur in die Kamera – sondern probiert sie ihrer Kleinen direkt mal an! In einem kurzen Clip filmt die stolze Mama ihr Mini-me mit den Stricksocken an den kleinen Füßen. Die Blondine schreibt dazu das, was sich bestimmt viele ihrer Follower in dem Moment denken: "So süß!"

Erst vor wenigen Wochen beglückte Lena ihre Fans mit einem schnuckeligen Schnappschuss: Sie teilte ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem ihre eigene Hand sowie Zoes winzige Fingerchen zu sehen sind. "Du bist mein ganzes Herz", schrieb die 32-Jährige dazu.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gerckes Tochter Zoe im November 2020

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Freund Dustin und Tochter Zoe, September 2020

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

Anzeige

Wartet ihr ungeduldig auf ein Bild von Zoe, auf dem man ihr Gesicht sieht? Ja, ich bin so gespannt! Nee, das ist mir egal. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de