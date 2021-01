Ehrliche Worte von Citamaass (33)! Eigentlich versprüht die Influencerin auf Social Media stets gute Laune und hatte zuletzt auch allen Grund dazu: Sie konnte in diesem Jahr viele Kooperationen an Land ziehen – unter anderem eine eigene Kollektion bei einem großen Möbelhaus. Auch privat lief es soweit gut. Erst vor wenigen Wochen feierte sie zweijähriges Liebesjubiläum mit ihrem Freund. Und trotzdem scheint Cita nun kurz vor einer Depression zu stehen...

"Mir geht es aktuell so schlecht wie selten in meinem Leben", erklärte die Berlinerin jetzt in einem ausführlichen Statement in ihrer Instagram-Story. Sie leide extrem unter dem Lockdown, denn ihr sei bewusst geworden, wie wertvoll die Zeit mit Freunden ist. Sie brauche das wie die Luft zum Atmen. "Gefühlt wird es jeden Tag schlimmer. Meine Gedanken sind so tiefschwarz und ich muss gucken, dass ich es da raus schaffe. Ansonsten kann das ziemlich gefährlich werden", schrieb die BFF von Liz Kaeber (28) weiter.

Gott sei Dank hat sie in dieser schweren Zeit einen kleinen Lichtblick, wie sie auf dem Foto mit einem Pfeil deutlich machte – und zwar ihre Hündin Bella. Der Welpe scheint ihr zumindest ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern zu können. Auch auf ihre Community kann sich Cita verlassen. Ein weiteres Bild kommentierte sie nämlich mit den Worten: "Danke für alles! Ihr gebt mir mit euren Nachrichten viel Kraft."

Instagram / citamass Citamaass im Juni 2020

Instagram / citamaass Citamaass mit ihrer Hündin Bella

Instagram / citamaass Citamaass mit ihrem Freund

