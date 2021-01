Das Jahr 2020 ist zu Ende und zahlreiche Stars und Sternchen nutzten die Gunst der Stunde, um im Netz die vergangenen zwölf Monate Revue passieren zu lassen. Einer, der sich ebenfalls anschloss, war niemand Geringeres als Cristiano Ronaldo (35). Auch der Fußballer blickte nun gemeinsam mit seinen 250 Millionen Followern auf sein persönliches 2020 zurück – und teilt dazu einen zuckersüßen Familienschnappschuss!

"2020 war kein einfaches Jahr, daran besteht kein Zweifel", beginnt Cristiano seinen emotionalen Beitrag auf seiner Instagram-Seite. Er spielt damit auf die aktuelle Gesundheitslage an, von der er persönlich betroffen war. Der Kicker wurde im Oktober selbst positiv auf das Coronavirus getestet. Nun will er mit neuer Energie ins Jahr 2021 starten und fordert seine Community auf, dasselbe zu tun. "Jetzt ist es Zeit, sich zu erholen und zu zeigen, dass wir gemeinsam etwas bewirken können. Denn egal wie schwer der Sturz ist, was uns wirklich definiert, ist die Art und Weise, wie wir wieder auf die Beine kommen", schreibt der 35-Jährige.

Auch wenn die letzte Zeit ziemlich turbulent war, Cristiano konnte immer auf den Rückhalt seiner Familie zählen. Und so veröffentlicht er zu seinen Zeilen ein Bild seiner Familie. Auf der besonderen Aufnahme strahlt nicht nur seine Liebste Georgina Rodriguez (25) selig in die Kamera – auch seine vier Kids dürfen auf dem Foto natürlich nicht fehlen.

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballspieler

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Partnerin Georgina und seinen Kindern

