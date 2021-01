Kaia Gerber (19) hat sich über die Feiertage einen neuen Look zugelegt! Eigentlich ist die Laufstegschönheit für ihren dunklen Longbob bekannt, der ihr zartes Gesicht vorteilhaft einrahmt. Nun hatte die 19-jährige Tochter von Cindy Crawford (54) aber offenbar genug von ihrer bisherigen Frisur und war mit ihrer neuen kürzlich kaum wiederzuerkennen: An der Seite ihres Partners Jacob Elordi (23) zeigte sich Kaia jetzt erstmals mit XXL-Mähne!

Paparazzi erwischten Kaia und Jacob am vergangenen Sonntag in Los Angeles – wie immer ordentlich vermummt. Erstaunlich, dass die Fotografen das veränderte Model erspäht haben: Statt ihrer schulterlangen Haare trug sie am Wochenende nämlich eine wahre Wallemähne, die Extensions reichten ihr über die Hälfte des Rückens. Dazu trug sie eine Brille, eine locker sitzende Latzhose und eine Jacke. Jacob scheint's zu gefallen, er wich ihr nicht von der Seite.

Fast erinnert der jetzige Look von Kaia an das Bild, mit dem sie ihre Beziehung zu dem Schauspieler öffentlich machte. Auf Instagram postete sie zu Halloween ein Foto mit Jacob – sie war darauf als Priscilla Presley verkleidet und er als Elvis (✝42). Nun könnte es offenbar nicht besser zwischen ihnen laufen: "Jacob und Kaia sind so süß zusammen! Sie verbringen momentan viel Zeit miteinander", deutete ein Insider kürzlich gegenüber People an.

Getty Images Kaia Gerber im Februar 2020

APEX / MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi im Dezember 2020

APEX / MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi in Los Angeles

