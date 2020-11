Hat es bei Kaia Gerber (19) und Jacob Elordi (23) gefunkt? Seit einigen Wochen wird immer wieder spekuliert, ob das Model und der Schauspieler ein Paar sind: Sie wurden inzwischen nicht nur in New York, sondern auch in Los Angeles zusammen abgelichtet. Die beiden haben sich selbst noch nicht öffentlich dazu geäußert, ob die Gerüchte stimmen – ein Insider will da jetzt aber mehr wissen!

Ein anonymer Tippgeber erklärte gegenüber People, dass sich die beiden momentan bei Kaias Eltern Cindy Crawford (54) und Rande Gerber (58) in Malibu aufhalten würden: "Sie verlassen Malibu selten und genießen stattdessen den Strand, gehen wandern und treffen sich zum Abendessen mit Freunden." Jacob sei sehr süß zu Kaia. Sie seien generell beide sehr liebevoll zueinander. Eine weitere Quelle erinnerte sich zudem an ein Treffen von Kaia und Jacob in einem Restaurant: "[Kaia] sah sehr glücklich aus. Es war offensichtlich, dass die Sache mit Jacob großartig ist."

Darüber hinaus scheint aber nicht nur Kaia mit ihrem vermeintlichen Freund sehr zufrieden zu sein: Ihre Eltern sollen den 23-Jährigen bereits abgesegnet haben und gutheißen. "Sie verbringen viel Zeit miteinander", fügte der erste Insider hinzu.

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber im Februar 2020 in Mailand

Anzeige

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi in West Hollywood im November 2020

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de