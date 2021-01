2020 war einiges los bei Gerda Lewis (28). Die ehemalige Bachelorette trennte sich nicht nur von ihrem Freund Melvin Pelzer (26), sondern verlor auch noch vier ihrer besten Freundinnen. Doch neben mehreren Rückschlägen gab es bei der Blondine auch zahlreiche Höhepunkte. Unter anderem adoptierte die ehemalige Love Island-Kandidatin ihren Hund Teddy aus Griechenland. Am letzten Tag ließ Gerda nun noch einmal das Jahr Revue passieren.

"Ich freue mich, 2020 jetzt hinter mir zu lassen. Wobei ich sagen muss, das Jahr hatte auch viele Höhen, aber auch Tiefen", erklärte die 27-Jährige in ihrer Story auf Instagram. Für sie sei das Jahr sehr gut gewesen, um sich weiterzuentwickeln, zu reflektieren und zu wachsen. Gerda berichtete: "Ich blicke auf das Jahr mit sehr vielen Lektionen zurück, mit sehr vielen lehrreichen und auch wunderschönen Momenten." Die Beauty sei sehr dankbar dafür, wie sich die Dinge für sie entwickelt haben und schätze auch die Unterstützung ihrer Community.

Vor allem die habe ihr nämlich in den vergangenen Monaten durch die schweren Zeiten geholfen. "Ich glaube, hätte ich nicht so eine starke Community, dann wäre ich an vielen Dingen innerlich zerbrochen und es würde mir sehr viel schlechter gehen", betonte die Influencerin und bedankte sich bei all ihren Fans. Sie habe sehr viel Kraft aus all den Nachrichten und dem Support ihrer Follower geschöpft.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis in London

Instagram / gerdalewis Die Influencerin Gerda Lewis

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige "Bachelorette" 2019

