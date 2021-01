Brittany Cartwright will sich nicht verstecken! 2019 hatte die "Vanderpump Rules"-Beauty ihrem Partner Jax Taylor das Jawort gegeben. Jetzt erwarten die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs, der schon bald das Licht der Welt erblicken soll. Weil einige der User die Größe ihres Babybauches kritisiert hatten, war der 31-Jährigen vor etwa einem Monat der Kragen geplatzt. Jetzt gab Brittany erneut ein Update in Sachen Schwangerschaftsfotos!

"Ich habe es verdient, so etwas mit Stolz zu posten. Ich bin stolz auf meinen Körper, darauf, dass er meinen Sohn erschaffen hat", schrieb die Mutter in spe zu einem Spiegelselfie von sich in einem Leo-BH und einer grauen Leggings auf Instagram. Brittany – mittlerweile im sechsten Monat – könne nicht verstehen, wieso sie sich von manchen Hasskommentaren bezüglich ihrer neuen Rundungen so runterziehen ließ. "In mir wächst ein perfekter und gesunder Mensch heran, auf den ich mein ganzes Leben lang gewartet habe. Ich werde meinem Körper den Respekt geben, den er verdient", erklärte sie und verriet, sich künftig nicht mehr unterkriegen lassen zu wollen.

Von ihren Followern bekam die junge Frau für ihr Statement jede Menge Zuspruch: "Ich liebe dich dafür, dass du diese Botschaft mit uns geteilt hast. Du siehst so schön aus", oder "Wer auch immer fiese Kommentare zu deinem Bauch in der Schwangerschaft abgibt, ist nicht ganz normal", lauteten nur zwei der zahlreichen positiven Nachrichten unter ihrem Social-Media-Beitrag.

Instagram / brittany "Vanderpump Rules"-Stars Jax Taylor und Brittany Cartwright

Instagram / brittany Brittany Cartwright im November 2020

Instagram / brittany Brittany Cartwright mit ihren Hunden im September 2020

