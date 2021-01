Brian McFadden (40) und seine Verlobte Danielle sind im Babyfieber! In den vergangenen zwei Jahren hat das Paar schwere Rückschläge einstecken müssen. Die Blondine hat zwei Fehlgeburten erlitten. Doch vor wenigen Wochen teilte der Westlife-Star mit: Danielle ist wieder schwanger – und das schon im zweiten Trimester. Für die beiden geht der lang gehegte Kinderwunsch damit hoffentlich endlich in Erfüllung. Der Musiker gab nun ganz aufgeregt ein Baby-Update.

Auf seinem Instagram-Account teilte Brian ein Ultraschallbild seines ungeborenen Kindes und schrieb dazu: "Baby Mac! Wir haben die Hälfte geschafft." Damit meint er wohl, dass Danielle in ihrer Schwangerschaft die Halbzeit erreicht hat. Auf dem Sonogramm sieht man nämlich auch, dass sie mittlerweile in der 21. Woche ist. Damit müssten die Eltern in spe mittlerweile eigentlich auch schon das Geschlecht ihres kleinen Wunders erfahren können. Doch bisher haben sie das noch nicht verraten.

Ob Brian und Danielle vor der Geburt noch einen anderen wichtigen Schritt in ihrer Beziehung wagen? Die zwei haben sich vor rund einem Jahr verlobt. Von Hochzeitsplänen haben sie seither aber nicht gesprochen – zumindest nicht öffentlich. Was meint ihr: Werden sie noch heiraten, bevor ihr Kind zur Welt kommt? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / daniparky Brian McFadden und seine Verlobte Danielle Parkinson im Juli 2019

Anzeige

Instagram / brianmcfadden123 Ultrallschallaufnahme von Brian McFaddens ungeborenem Baby

Anzeige

Instagram / brianmcfadden123 Danielle Parkinson und Brian McFadden

Anzeige

Was meint ihr: Werden Brian und Danielle noch heiraten, bevor ihr Kind zur Welt kommt? Nee, vermutlich nicht! Ja, bestimmt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de