Philipp Stehler (32) und Vanessa Ciomber sind total verliebt und das soll nun auch die ganze Welt wissen. Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat und seine Liebste hielten ihre Beziehung einige Zeit geheim. Nachdem die beiden die Gerüchteküche immer wieder anheizten, bestätigten sie kurz nach Weihnachten ihre Liebe endlich mit einem gemeinsamen Kuschel-Pic. Lange auf weiteren Pärchen-Content warten müssen die Fans nicht: Jetzt überraschte das Paar seine Community mit einem Fast-Kussfoto.

"Auf ein neues, gesundes und erfolgreiches Jahr. Seid gut zueinander und genießt die Zeit", schrieb der Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmer auf Instagram. Doch seine Neujahrsgrüße rücken bei dem dazugehörigen Bild wohl eher in den Hintergrund: Philipp und Vanessa schmiegen sich leidenschaftlich aneinander und schauen sich verliebt in die Augen. Das Bild wurde offenbar kurz vor oder nach einem Kuss aufgenommen. Ihre Gesichter sind allerdings verschwommen, da der Beau ein Weinglas vor die Kameralinse hält.

Das Model teilte den gleichen Schnappschuss und erklärte in seiner Bildunterschrift, wie dankbar es für die vergangene Zeit sei. "Dieses Jahr habe ich so viele tolle Menschen kennengelernt, ohne die ich mir mein Leben nicht mehr vorstellen kann. Ich bin einfach nur glücklich!", schrieb Vanessa.

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und seine Freundin Vanessa

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und seine Freundin Vanessa

