Auch hier muss man mal wieder zweimal hingucken! Obwohl Adele (32) auf ihren beeindruckenden Diäterfolg mächtig stolz sein kann, hält sich die Sängerin mit Schnappschüssen und Selfies zurück. Auch wenn sie sich zu dem Thema Gewichtsverlust offenbar lieber bedeckt hält, tauchen dennoch hin und wieder Fotos auf, auf denen sie kaum wiederzuerkennen ist. Aktuell kursiert eine brandneue Aufnahme von Adele im Netz, auf der die erschlankte Figur der Musikerin perfekt zur Geltung kommt.

Adeles gute Freundin Laura Dockrill postet vor Kurzem einen Jahresrückblick in ihrer Instagram-Story. Neben zahlreichen Fotos und Videos versteckt sich auch ein Schnappschuss, auf dem die "Hello"-Interpretin zu sehen ist. Zusammen mit Freunden sitzt sie in London auf dem Bürgersteig und lässt sich ein Bier schmecken. Obwohl es sich dabei offensichtlich um ein gemütliches Beisammensein handelt, ist Adeles Outfit ein absoluter Hingucker. Sie kombiniert eine eng sitzende Jeans mit High Heels und scheint sich, wie auch schon ältere Bilder bewiesen haben, pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen.

Während sich Adele zu ihrem Abnehm-Erfolg vorzugsweise in Schweigen hüllt, sind andere Leute aus ihrem Umfeld schon gesprächiger. So unter anderem ihr ehemaliger Fitnesstrainer, der ausplauderte, dass die 32-Jährige zunächst ein ganz schöner Sportmuffel gewesen war. "Als sie sich an den Gedanken zu trainieren gewöhnt hatte, wurde sie richtig ehrgeizig. Das gab ihr die Motivation, ihre Leistung von Sitzung zu Sitzung verbessern zu wollen", verriet Pete Geracimo US Weekly.

Instagram / lauraleedockrill Adele mit Freunden in London

Instagram / adele Adele Adkins im August 2020

Getty Images Adele bei den Grammys 2017

