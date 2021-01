Elena Miras (28) und Laura Morante (30) haben offenbar nicht nur den gleichen Männer-, sondern auch den gleichen Modegeschmack. Erst im September haben Elena und ihr ehemaliger Love Island-Kollege Mike Heiter (28) ihre Trennung bekanntgegeben. Schon wenige Wochen später kam der Vater ihrer Tochter dann mit seiner früheren On-Off-Liebe Laura zusammen. Die beiden Frauen verbindet neben demselben (Ex)-Freund aber auch ein ähnlicher Kleiderschrank: Laura und Elena trugen an Silvester das gleiche Oberteil!

In ihren Instagram-Storys teilten beide Frauen etwa zeitgleich Aufnahmen, in denen sie sich für die Silvesterfeierlichkeiten in Schale warfen – und sahen dabei ziemlich ähnlich aus. Elena und Laura trugen darin beide das gleiche silber-glitzernde Croptop. Schon kurze Zeit später haben sich die Influencerinnen aber schon wieder umgezogen und sich jeweils in einen neuen Glitzerfummel geschmissen. Haben die beiden ihren Fashion-Zwilling-Fauxpas etwa bemerkt? Der plötzliche Outfitwechsel schien bei beiden Influencerinnen jedenfalls schon geplant gewesen zu sein. Immerhin präsentierten sich sowohl Laura als auch Elena in mehreren verschiedenen Looks.

Während Elena den Jahreswechsel mit einigen Freunden feuchtfröhlich einläutete, genossen Laura und Mike an Silvester ihre Zweisamkeit. Die Blondine teilte später noch eine Mini-Liebeserklärung an ihren Freund. "My Goal bist du", schrieb sie zu einem süßen Knutsch-Pic.

Elena Miras, November 2020

Mike Heiter und Laura Morante im Dezember 2020 in Essen

Laura Morante und Mike Heiter

