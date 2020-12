Erst am Dienstag machte es Mike Heiter (28) offiziell: Nach seiner Trennung von Elena Miras (28) ist er wieder in festen Händen: Der Love Island-Hottie ist mit der ehemaligen Are You The One?-Kandidatin Laura Morante (30) zusammen. Die beiden sind zwar erst seit dem 18. November liiert, doch sie sind schon gemeinsam zur Schule gegangen – und waren insgesamt viermal liiert. 2016 trennten sie sich das letzte Mal. Doch wie haben die beiden wieder zusammengefunden?

Im Promiflash-Interview plaudert der tätowierte Bartträger über die Beziehung zu seiner neuen Partnerin und verrät, wie sie ihre Liebe wieder entfacht haben. "Wir sind uns über den Weg gelaufen in Essen und Laura hat mir angesehen, dass es mir nicht gut geht und daraufhin hat sie sich gemeldet und gefragt, wie es mir geht", erinnert sich Mike an die damalige Situation zurück.

Zu der neuen Liebe ihres Ex' will sich Elena vorerst nicht weiter äußern, ihr liegt vor allem das Wohl der gemeinsamen Tochter Aylen am Herzen – doch offenbar darf die Kleine ihren Papa nicht oft sehen. "Ich versuche halt alles, um mehr Kontakt zu haben, aber es wird nicht immer zugelassen", erklärte Mike die Situation im Explosiv-Interview. Die 28-Jährige sieht das aber ganz anders, Mike habe sich nach der Trennung kaum um seinen Nachwuchs gekümmert.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Ex-"Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter mit ihrer Tochter Aylen

