Schon jetzt haben die Harrisons offenbar Anschluss in Dubai gefunden! Vor wenigen Wochen waren Sarah (29) und Dominic Harrison (29) mit Sack und Pack – und ihren beiden Töchtern Mia (3) und Kyla – in die Vereinigten Arabischen Emirate ausgewandert. Wer dort ebenfalls seit einer Weile mit ihrer kleinen Familie lebt? Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann (32)! Jetzt haben Sarah und Fiona sich auf ein Kaffee-Date unter Müttern getroffen – hier scheint eine richtig dicke Freundschaft zu entstehen!

In ihrer Instagram-Story nahm das Model seine Community nun mit zu den Harrisons – wo es direkt ins Schwärmen geriet: "Sarah hat mich hier heute sehr gut gefüttert und jetzt habe ich auch noch einen Kaffee gekriegt." Weiter witzelte Fiona: "Sie hat mir heute auch gesagt, sie ist meine neue Mama. Sie passt jetzt auf mich auf. Sie schimpft auch immer mit mir." Sarah wiederum stieg direkt ein und ordnete scherzhaft an: "Ja, du musst echt gucken, dass du früher ins Bett kommst! Du bist immer viel zu lange wach!" Ganz klar: Die beiden Frauen verstehen sich prächtig!

Auch nach ihrem Treffen mit Sarah kam Fiona gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus. "Für mich ist es echt schön, jemanden hier zu haben aus Deutschland, auch als Mamis sich untereinander so auszutauschen – das ist einfach total schön." Denkt ihr die zwei werden jetzt die besten Freundinnen? Stimmt ab!

Instagram / fionaerdmann Sarah Harrison und Fiona Erdmann

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Dezember 2020

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

