Wird Daniela Büchner (42), wenn es um ihren Ennesto Monté (45) geht, etwa eifersüchtig? Im November machte die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) ihr neues Liebesglück öffentlich: Sie und der Reality-TV-Star sind ein Paar. Seitdem halten die beiden ihre Beziehung nicht mehr geheim, sondern posten regelmäßig romantische Turtelbilder. Dabei wären wohl viele Frauen gerne an Dannis Stelle – immerhin sei sie nicht die einzige Frau, die Ennesto schreibt!

In ihrer Instagram-Story verriet Danni nun, dass sie trotz Distanz mit ihren Liebsten in engem Kontakt steht. So telefoniere sie auch täglich mit ihrem Partner Ennesto. Kurz nach dieser Aussage muss die fünffache Mutter allerdings eine Pause machen und schmunzelt. "Ich bin ja nicht die Einzige, die ihm schreibt – aber die Einzige, die seine Freundin ist", stellte Danni ein für alle Mal klar.

Wer Daniela plötzlich diesen Floh ins Ohr gesetzt hat, kann sich offenbar auch Ennesto nicht so wirklich erklären. "Wer hat dich wieder geärgert?", reagierte der gebürtige Serbe auf die Story seiner Freundin. Dabei dürfte Danni ohnehin keine Zweifel an Ennestos Gefühlen haben. "Nur du", beruhigte der 45-Jährige die einstige Dschungelcamp-Kandidatin.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Bekanntheit

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Daniela Büchner auf Mallorca

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

