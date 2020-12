Bei Danni Büchner (42) und ihrem Ennesto Monté (45) weihnachtet es sehr! Das Paar hatte zwar bereits bekannt gegeben, das Fest der Liebe getrennt voneinander zu verbringen – doch diese Entscheidung soll den Weihnachtszauber offenbar trotzdem nicht trüben. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit und der Schlagersänger überraschten ihre Fans jetzt mit einem festlichen Posting in den sozialen Medien: Danni und Ennesto teilten ein zuckersüßes Pärchen-Pic im Netz!

Und mit diesem niedlichen Instagram-Schnappschuss dürfte Daniela garantiert zahlreiche Fans entzückt haben. Auf dem Foto posieren die Familienmutter und ihr Liebster vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum – und dabei kommen bei den beiden offensichtlich Glücksgefühle auf: Danni schmiegt sich nicht nur liebevoll an Ennestos Schulter, die beiden strahlen auch überglücklich.

Doch wie verbringen Danni und Ennesto eigentlich das Weihnachtsfest, wenn sie schon nicht gemeinsam feiern? Während der Ex-Promis unter Palmen-Kandidat die Zeit mit seiner Mutter verbringen werde, werde die Wahlmallorquinerin die Feiertage mit ihren fünf Kindern genießen. "Wir machen es uns so richtig gemütlich in den chilligsten Klamotten und einem deftigen Essen", gab Daniela einen Einblick in ihre Pläne.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Dezember 2020

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Danni Büchner im Dezember 2020

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihre Kinder im Dezember 2020

