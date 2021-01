Vor ein paar Wochen überraschte Farina Yari alias Novalanalove ihre Fans mit diesem Update: Sie hat sich einer Beauty-OP unterzogen! Genauer gesagt hat die schöne Influencerin sich, nachdem sie 15 Kilogramm abgenommen hat, ihre Brüste straffen lassen – und zudem Implantate einsetzen lassen, damit ihre Oberweite "besser steht" und ihr auch ohne unterstützenden BH gefalle. Nicht jede Promi-Dame würde darüber so offen sprechen wie Farina. Warum hat sie eigentlich kein Geheimnis aus dem Schönheitseingriff gemacht?

"Ganz ehrlich, das hätte ich einfach gar nicht ansprechen müssen. Ich hätte einfach so tun können, als wäre es total normal, keinen BH anziehen zu müssen unter dem Tank-Top oder so, aber mir war das sehr, sehr wichtig, transparent und ehrlich zu sein und auch dazu zu stehen", betont Farina jetzt im Promiflash-Interview. Warum? "Erst mal auch, um ein positives Beispiel für so eine Sache zu sein, weil es gibt immer viele, die dazu stehen und die auch darüber sprechen, bei denen es aber einfach auch offensichtlich ist."

Außerdem will die Bloggerin ihrer Community Folgendes vermitteln: "Und dass das auch OK ist, Dinge an sich zum Positiven zu verändern, um sich letztendlich wohler zu fühlen." Und wie sieht es mit dem Thema Vorbildfunktion aus? Schließlich hat Farina mit ihren 1,3 Millionen Instagram-Followern eine große Reichweite! "Klar, das ist mein Job, ich bin Person des öffentlichen Lebens, das gehört dazu. [...] Solange es nicht in ein ungesundes Extrem geht, sollte man wirklich jedem diese Entscheidung selbst überlassen und sich nicht beeinflussen lassen oder in die Ecke gedrängt fühlen."

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari alias Novalanalove an Weihnachten

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari alias Novalanalove

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Yari alias Novalanalove

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de