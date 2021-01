Ob das Megan Fox (34) wohl gefallen wird? Im Mai 2020 wurde bekannt, dass sich die Schauspielerin und ihr Mann Brian Austin Green (47) getrennt haben – nach fast zehn Jahren Ehe. Die beiden hatten sich damals bei einer romantischen Zeremonie auf Hawaii das Jawort gegeben. Doch auch wenn die Beziehung der beiden vorbei ist, scheint Brian diesem Ort noch einmal einen Besuch abstatten zu wollen: Er macht momentan genau in dem Hotel Urlaub, in dem er Megan heiratete – und das mit seiner angeblichen neuen Flamme!

Wie US Weekly berichtet, soll der 90210-Star mit der australischen Dancing with the Stars-Jurorin Sharna Burgess anbandeln. Am Mittwoch teilten die beiden jeweils ein Bild aus einer Hotelanlage mit Blick aufs Meer, bei der es sich angeblich um das Four Seasons Resort in Hualalai handelt – Brian und Megans Hochzeitslocation. Tatsächlich sehen die Stühle auf Sharnas Bild denen auf Brians Schnappschuss verdächtig ähnlich. Zudem seien die zwei TV-Stars vor ihrer Abreise am 25. Dezember gemeinsam am Flughafen von Los Angeles gesehen worden. Sowohl Sharna als auch Brian verrieten bislang aber nicht, an welchem Ort sie sich momentan aufhalten.

Sollte Brian wirklich mit Sharna anbandeln, wäre er aber nicht der Erste, der sich nach der Trennung wieder anderweitig umschaut. Megan ist schon seit mehreren Monaten mit dem Rapper Machine Gun Kelly (30) zusammen. Zwischen den beiden soll es sogar ziemlich ernst sein. "Sie wirken so, als würden sie die Dinge demnächst auch auf ein anderes Level heben wollen", erklärte ein Insider gegenüber US Weekly im Oktober.

Anzeige

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Sharna Burgess, "Dancing with the Stars Australia"-Jurorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de