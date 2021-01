Miley Cyrus (28) schwärmt in den allerhöchsten Tönen von Sänger Harry Styles (26)! Die 28-Jährige ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt – und derzeit ungebunden. Miley trennte sich im August des vergangenen Jahres von ihrem damaligen Freund und Verlobten Liam Hemsworth (30): Danach wollte es mit der Liebe noch nicht wieder so richtig klappen. In einem Interview fantasierte sie jetzt allerdings von einer Beziehung mit Harry.

Während eines Interviews bei dem Radiosender Heart spielte sie das Spiel "Würdest du eher...?" Dabei musste sich Miley zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: Würde sie eher Justin Bieber oder Harry Styles küssen? Ihre Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: "Auf jeden Fall Harry. Justin kenne ich schon zu lang, der gehört für mich zur Familie. Harry sieht echt gut aus." Sie stellte außerdem klar, dass sie seinen Kleidungsstil total möge. "Ich denke, wenn man sich einen Kleiderschrank teilen kann, kann man auch sein Leben miteinander teilen", meinte Miley scherzhaft.

Dabei erzählte die 28-Jährige erst vor wenigen Tagen in einem Interview mit The Sun, dass ihr nächster Partner auf keinen Fall berühmt sein solle. "Ich suche eine ruhigere Person. Sie soll langweilig, aber trotzdem selbstbewusst sein", sagte sie. Berühmt oder nicht, Miley scheint auf jeden Fall bereit für eine neue Beziehung zu sein.

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images Sänger Harry Styles

Getty Images Miley Cyrus im Juni 2019

