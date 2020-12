Miley Cyrus (28) ist bereit, sich neu zu verlieben. Die Sängerin musste allein im vergangenen Jahr einige öffentlich Trennungen durchstehen. Die "Can't Be Tamed"-Interpretin ließ sich unter anderem von ihrem Mann Liam Hemsworth (30) scheiden und auch die Beziehung zu dem Musiker Cody Simpson (23) ging in die Brüche. Knapp vier Monate nach ihrem letzten Liebesaus will sich die Chartstürmerin nun wieder ins Dating-Getümmel stürzen. Dabei hat sie eine klare Vorstellung, wie ihr zukünftiger Partner sein soll: Er darf auf gar keinen Fall berühmt sein!

"Ich suche eine ruhigere Person. Sie soll langweilig, aber trotzdem selbstbewusst sein", erzählt Miley The Sun. Wie sie gesteht, sei sie bereit, jemand Neues kennenzulernen und sich auf eine Romanze einzulassen. Sie halte sogar bereits "immer und überall" Ausschau. Dennoch wüsste die 28-Jährige, dass sie ihren nächsten Partner nicht bei einem Burger King treffen werde – das sei anscheinend dann doch zu normal.

Ihr zukünftiger Freund sollte aber darauf gefasst sein, dass Miley über sie oder ihn ein Lied schreiben könnte – vor allem, wenn die Beziehung nicht von Dauer ist. Denn wie gemunkelt wird, handelt ihr neuer Song "WTF Do I Know" von ihrem Ex-Mann Liam.

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im Juli 2020

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth im Mai 2019 in New York

Getty Images Miley Cyrus auf der Saint-Laurent-Runway-Show in Malibu im Juni 2019

