Aurel wird nicht nur erneut Papa, sondern auch Ehemann! Erst im August hatte der Ex-Freund von YouTuberin Julia Schulze alias Julita (21) bekannt gemacht, dass auch er wieder Nachwuchs erwartet. Mit seiner schwangeren Freundin Alena scheint der Hamburger total happy zu sein und das Leben als kleine Familie zu genießen. Nun wollen sie ihre Liebe auch offiziell machen: Aurel hat Alena einen Heiratsantrag gemacht!

Diese Neuigkeit teilte der Influencer seinen Fans am 1. Januar mit: Auf einem Foto hält der Fitness-Fan seine Liebste im Arm, während diese ihre Hand in Richtung Kamera streckt – und an dieser prangt ein funkelnder Ring! Zu dem Bild schrieb Aurel überglücklich: "Wie man das neue Jahr richtig beginnt... Sie hat 'Ja' gesagt!" Und auch Alena teilte einen Schnappschuss, auf dem ihre Follower ihren Ring begutachten können.

Für Aurel ist es nicht die erste Verlobung: 2018 hatte er Julia bereits die Frage aller Fragen gestellt. Nur wenig später hatten sich die Eltern der kleinen Mila dann aber getrennt. Julia ist inzwischen glücklich an ihre erste Liebe Florian Thiele vergeben, mit dem sie Söhnchen Leo hat. Aurels Zukünftige Alena ist ebenfalls schon Mutter einer Tochter.

Instagram / aurel.fit Aurel, Fitnessblogger und YouTuber

Instagram / alena.rmb Verlobungsring von Alena, Freundin von YouTuber Aurel

Instagram / julita_fit Influencerin Julita, Aurel und ihre Tochter Mila

