Wie verhält sich Gerda Lewis (28) eigentlich als Partnerin? 2019 machte sich die Blondine als Die Bachelorette im TV auf die Suche nach der großen Liebe. Nach ihren gescheiterten Beziehungen mit Kuppelshow-Finalist Keno Rüst und Ex-Love Island-Kandidat Melvin Pelzer (26) geht die Beauty seit einigen Monaten wieder allein durchs Leben. Doch welche von Gerdas Eigenschaften kommen in einer Partnerschaft überhaupt zum Vorschein?

In einer Fragerunde via Instagram hakte ein Fan nach, welche charakterlichen Merkmale sich bei Gerda sowohl positiv als auch negativ auf ihren Partner auswirken würden. Daraufhin zählte die gebürtige Litauerin prompt ein paar lobende Besonderheiten auf: "Dass ich sehr humorvoll, liebevoll und entspannt bin." Zickereien oder eingeschnapptes Auftreten würden hingegen nur selten vorkommen. Ebenso gehe die 28-Jährige Streit lieber aus dem Weg und sei nicht sonderlich nachtragend.

Doch Gerda habe auch ihre Macken. So zählt sie beispielsweise ihre temperamentvolle Art zu den negativen Eigenschaften. "Ich möchte mich und meinen Willen am liebsten immer durchsetzen, was öfter zu Meinungsverschiedenheiten führt", erklärte die Schönheit. Dabei sei ihr bewusst, dass man in einer Beziehung Kompromisse eingehen müsse. An diesen Schwächen möchte Gerda allerdings arbeiten.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette 2019

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, TV-Bekanntheit

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2020

