Justin Bieber (26) Hailey Bieber (24) bekommen wohl gar nicht genug voneinander! 2018 waren der Sänger und das Model vor den Traualtar getreten, um sich das Jawort zu geben – aktuell scheinen sie noch immer so verliebt wie am ersten Tag zu sein. Immer wieder zeigen sie sich turtelnd im Netz und beweisen jetzt mit einem neuen Post: Sie würden sich wohl am liebsten rund um die Uhr abschlecken!

Zu Neujahr teilt Hailey jetzt einen Schnappschuss, der keinen Zweifel daran lässt, dass es zwischen ihr und Justin nach wie vor ordentlich knistert: Darauf schauen sich die beiden nicht nur vielsagend in die Augen – sie strecken sich außerdem lasziv die Zungen entgegen. "Frohes, neues Jahr", kommentiert die Blondine den ulkigen Schnappschuss schlicht.

Die Liebe der Turteltauben ist so groß, dass sie in Zukunft nicht mehr nur zu zweit durchs Leben gehen wollen, sondern fest entschlossen sind, eine Familie zu gründen – damit wollen sie sich aber offenbar noch ein wenig Zeit lassen, wie ein Vertrauter Ende Dezember gegenüber Us Weekly verriet: "Hailey weiß, wie wichtig Justins Karriere für ihn ist", so der Insider.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, 2020

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Getty Images Justin und Hailey Bieber, 2020

