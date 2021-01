Liebe kann so schön sein! Topmodel Heidi Klum (47) schwebt mit ihrem Tom (31) immer noch auf Wolke sieben: Im vergangenen Jahr gab sich das Paar das Jawort und seitdem sind die beiden unzertrennlich. Auch im Netz machen die Turteltauben kein Geheimnis aus ihrem Glück und Heidi teilt immer wieder süße Pärchenfotos auf Social Media. Und diese Tradition führt die Model-Mama wohl auch in diesem Jahr weiter.

Auf Instagram postete Heidi jetzt das erste Knutschfoto mit Tom im Jahr 2021. Dabei sitzt der Sänger lässig auf einem schwarzen Motorrad, Heidi beugt sich seitlich vor ihn – und gibt ihrem Ehemann einen fetten Schmatzer. Ihre lange blonde Löwenmähne trägt sie dabei leicht gewellt. Verliebt halten die beiden Händchen und die 47-Jährige kommentierte das Foto mit den Worten: "Auf ein glückliches 2021".

Und so verliebt, wie das neue Jahr beginnt, endete das Alte. Vor einigen Tagen heizte Heidi ihren Fans mit einem sexy Foto ihres Partners ganz schön ein: Tom war nur mit einem offenen Bademantel und ohne Hose, in ihrer Instagram-Story zu sehen gewesen. Was zwischen dem Model und ihrem Mann zuvor passierte, hatte sie ihren Fans jedoch nicht verraten.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2020

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Angel Ball in New York im Jahr 2019

