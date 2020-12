Uh, là, là – dieser Anblick bringt Heidi Klums (47) Herz offenbar zum Beben! Immer wieder teilt das Supermodel intime Momente mit Ehemann Tom Kaulitz (31). Das Paar veröffentlichte sogar schon Aufnahmen, auf denen es eng umschlungen miteinander duscht. Doch erklärter Lieblingsort bleibt offenbar das Bett. Jetzt zeigte die Laufstegschönheit erneut verschmuste Aufnahmen mit ihrem Partner – mit einem pikanten Detail überraschte Heidi ihre Fans dann doch: Tom ist ohne schützende Shorts zu sehen!

Die leidenschaftlichen Kuschel-Clips teilte die 47-Jährige in ihrer Instagram-Story. Zunächst lässt sich erkennen, dass Heidi und Tom im Bett liegen, sich zärtlich berühren und heiße Küsse geben. In der nächsten Aufnahme ist nur noch Tom zu sehen, wie er mit zerzausten Haaren im Bett sitzt. Das Pikante: Er trägt nur einen offenen Bademantel, denn es zeichnet sich eindeutig keine Unterhose an seiner Hüfte ab.

Was zwischen dem Kuscheln und Toms Nackedei-Aufnahme passiert ist, überlässt Heidi wohl lieber der Fantasie ihrer Follower. Doch offenbar liegt nicht nur Tom gerne im Adamskostüm im Bett. Auch Heidi teilte kürzlich ein Instagram-Foto, auf dem sie superentspannt zwischen weißen Decken und Kissen liegt und mindestens auf das Oberteil eines Schlafanzugs verzichtet hat.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Dezember 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Supermodel

