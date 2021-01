Diese Lovestory spaltet die GZSZ-Community! Zwischen Lilly (Iris Mareike Steen, 29) und Nihat (Timur Ülker, 31) knistert es in der Serie gewaltig. Doch ein paar Zuschauer haben Zweifel, ob diese Kombi wirklich Traumpaar-Potenzial hat. Schließlich hatte Nihat zuletzt den Ruf eines bindungsunfähigen Aufreißers und Lilly wollte nur eine Sex-Beziehung. Aber ihre Kollegin Gisa Zach (46) verriet nun: Sie ist von der sich anbahnenden Liebelei genau deshalb so begeistert.

"Ich finde es super, weil es eben nicht das Erste ist, was man denkt – also, dass die zusammenpassen", erklärte die Schauspielerin jetzt im GZSZ-Podcast. Man würde eben nicht erwarten, dass ausgerechnet diese zwei sich ineinander verlieben. Und dass sich die strebsame Krankenschwester und der flirtwütige Casanova so sehr gegen ihre romantischen Gefühle sträuben, ist Gisas Meinung nach "ganz zauberhaft".

Auch Lilly-Darstellerin Iris machte bereits deutlich, dass sie an eine Beziehung zwischen ihrem und Timurs Charakter glaubt. Der wiederum betonte im Promiflash-Interview zuletzt noch: "Nihat war bis dato nie wirklich beziehungskompatibel. Ich kann mir, ehrlich gesagt, auch nicht vorstellen, dass er jemals treu sein wird."

ActionPress Gisa Zach im November 2019 in Hannover

TVNOW / Rolf Baumgartner Nihat (Timur Ülker) und Lilly (Iris Mareike Steen) in einer GZSZ-Szene

Getty Images Timur Ülker im Jahr 2020

