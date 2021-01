Hat da jemand Nägel mit Köpfen gemacht? Dass Katie Price (42) bis über beide Ohren in ihren Partner Carl Woods verliebt ist, ist kein Geheimnis. Bereits in der Vergangenheit sprach das Boxenluder immer wieder davon, dass es sich eine gemeinsame Zukunft mit dem Autohändler vorstellen könne – Katie wollte sogar mit einem Ring am Finger und schwanger ins Jahr 2021 starten. Das Schmuckstück fehlt noch, aber erwartet Katie tatsächlich ein Baby? Auf Social Media deutete sie das jetzt an!

In ihrer Instagram-Story teilte die Fünffach-Mutter ein Bild einer Flasche Folsäure mit den Worten: "Die Zeit ist gekommen". Folsäure hilft dabei, Geburtsfehler zu vermeiden und der britische nationale Gesundheitsservice empfiehlt werdenden Müttern sogar bis zur zwölften Schwangerschaftswoche eine Tablette am Tag einzunehmen, berichtete The Sun. Katie verlinkte außerdem ihren Partner in der Story und schrieb: "Ich liebe dich, Schatz." Es deutet also alles darauf hin, dass zumindest ein Wunsch der 42-Jährigen bald wahr werden könnte.

Gegenüber dem Magazin sagte Katie noch vor Kurzem: "Es wäre unglaublich, mit einem Baby auf dem Weg [...] in das neue Jahr zu starten. Wir versuchen es bereits." Das ehemalige Boxenluder hat wohl einen strikten Zeitplan: "Ich werde nicht jünger... [...]", scherzte sie im Interview.

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, November 2020

Instagram / katieprice Katie Price im Dezember 2020

