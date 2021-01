Coco Austin (41) gibt tiefe Einblicke! Die Frau von Rapper Ice-T (62) ist bekannt für gewagte Outfits und dafür, gerne ihre XXL-Kurven in engen Leggings oder kurzen Kleidern in Szene zu setzen. Auf einem neuen Foto scheint sie allerdings etwas mehr Haut zu zeigen, als ihr in dem Moment bewusst war: Für den Schnappschuss wirbelte ihr Mann sie nämlich so in die Höhe, dass ihr Outfit ganz schön weit nach oben rutschte...

Für einen Instagram-Schnappschuss schnappte Ice-T sich seine Liebste jetzt und hob sie in Luft – dabei schien er aber völlig außer Acht zu lassen, wie kurz deren Kleid war: Auf dem Foto ist nämlich fast der blanke Po der Beauty zu sehen. Allerdings war Cocos Outfit ohnehin ziemlich freizügig: Ihr Dress bestand nämlich aus einem transparenten Stoff, durch den ihre Nippel gut erkennbar waren.

Wegen Cocos Look sind die Fans aber keineswegs pikiert – stattdessen schreibt ein User sogar: "Dein Kleid ist so toll! Du bist der Hammer!" Und auch ein anderer schwärmt: "Du bist so unglaublich atemberaubend!"

Anzeige

Getty Images Coco Austin bei einem Event in New York

Anzeige

Getty Images Coco Austin und Ice-T in Beverly Hills

Anzeige

BFA / ActionPress Coco Austin und Ice-T bei den MTV Video Music Awards, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de