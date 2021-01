Nina Bott (43) gibt ein Schwangerschaftsupdate! Im Juli verkündete die ehemalige GZSZ-Darstellerin, dass sie zum vierten Mal Mutter wird. Ihre drei Kinder Lennox, Luna und Lio bekommen ein Geschwisterchen. Allzu lange dürfte es auch nicht mehr dauern, bis sie ihr neues Familienmitglied willkommen heißen können: Nina hat schon einen großen Babybauch und nur noch wenige Schwangerschaftswochen vor sich. Nun verrät sie weitere Details – unter anderem, wie sie sich auf die Geburt vorbereitet.

In ihrer Instagram-Story erklärt die 43-Jährige zunächst, dass sich ihr Sohnemann gedreht hat: "Er ist jetzt seit einer knappen Woche kopfüber, also ist zumindest das Thema äußere Wendungen oder Kaiserschnitt oder so wieder in ganz weite Ferne gerückt." Zudem habe sie einen Termin mit der Wochenbetthebamme für die geburtsvorbereitende Akupunktur vereinbart. Diese soll dann einmal pro Woche durchgeführt werden: "Dann werden verschiedene Punkte an den Waden und an den Füßen stimuliert mit den piksigen Nadeln."

Darüber hinaus erzählt Nina, dass sie eigentlich eine Hausgeburt plant, weshalb sie sich demnächst mit zwei weiteren Hebammen treffen wird. Ihr Freund habe diesbezüglich jedoch bis zuletzt das Vetorecht. "Das hießt, wenn es dann losgeht und ihm das einfach zu große Bauchschmerzen bereitet, [...] dann machen wir das auch nicht, dann fahren wir in die Klinik", fasst Nina zusammen. Sie habe bereits einen Geburtspool besorgt und wolle nun die für die Geburt notwendigen Sachen in die Ecke stellen – wie bei einer Kliniktasche.

ActionPress Nina Bott und Benjamin Baarz im Juli 2020 in Hamburg

ActionPress Nina Bott, Schauspielerin

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihrem Mann Benjamin Baarz und ihren Kindern Luna und Lio

