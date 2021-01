Heidi Klums (47) perfekter Look ist kein Zufall! Mit ihrem Aussehen sorgt das Model schon seit seiner Entdeckung 1992 immer wieder für Aufsehen. Um das Styling für Auftritte der 47-Jährigen als Model oder Jurorin kümmert sich dabei unter anderem Wendy Iles. Die Hairstylistin und Gründerin von Iles Formula pflegt schon seit einigen Jahren die blonde Mähne der Vierfach-Mama. Jetzt plauderte Wendy gegenüber Promiflash aus dem Nähkästchen und verriet, wie es ist, sich um Heidis Haarpracht zu kümmern.

"Sie ist superprofessionell, hat aber auch einen tollen Sinn für Humor. Jeden Tag lachen wir über irgendetwas", verriet die gebürtige Australierin über ihre Zusammenarbeit mit Heidi. Die Germany's next Topmodel-Chefin sei ein absoluter Profi, wenn es um ihre Arbeit ginge und das erwarte sie auch von ihrem Team, erklärte Wendy im Gespräch mit Promiflash weiter. Sowohl sie als auch Heidis Visagistin Linda Hay würden diese Einstellung ebenfalls teilen. "Unser Job ist es, unsere Arbeit gut zu machen, sodass Heidi sich keinen Kopf um das Styling machen muss. Sie vertraut uns und hat selten Extrawünsche", betonte die Wahlpariserin.

Dabei kümmerte sich Wendy in der jüngsten Vergangenheit nicht nur um die Haarpracht der ehemaligen America's Got Talent-Jurorin, sondern auch um die Frisur von deren Tochter Leni (16). Vor knapp drei Wochen gab die 16-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter ihr Model-Debüt auf dem Cover der deutschen Ausgabe der Vogue. Dabei stets an ihrer Seite: Stylistin Wendy.

Anzeige

ActionPress Heidi Klum und Wendy Iles im Februar 2016

Anzeige

Instagram / wendyiles_hair Linda Hay, Heidi Klum und Wendy Iles

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum und Wendy Iles hinter den Kulissen ihres Vogue-Shootings, 2020

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Heidi offenbar so ein gutes Verhältnis zu ihrem Team hat? Ja, warum auch nicht? Nein, ich bin total überrascht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de