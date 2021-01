Nico Santos (27) zieht sich erst mal zurück! Gerade in den vergangenen Monaten war der "Rooftop"-Interpret auf Social Media besonders aktiv. Nachdem er seine Fans während des Lockdowns immer wieder mit spontanen Wohnzimmerkonzerten überrascht und als Coach bei The Voice of Germany seine Kandidaten fleißig über seinen Kanal promotet hatte, soll jetzt aber erst mal Schluss mit Netz-Content sein. Der Sänger kündigt an, eine Instagram-Pause einzulegen.

"Hey Leute. Ich werde die nächste Zeit eine kleine Social-Media-Pause machen. [...] Ab und zu werde ich natürlich auch mal hier reinschauen, aber hauptsächlich konzentriere ich mich jetzt auf mein drittes Album und werde ganz viel im Studio sein", schreibt der Musiker in einem emotionalen Instagram-Beitrag. Doch die Auszeit hat nicht ausschließlich den Grund, dass sich der 27-Jährige voll und ganz auf die neue Musik konzentrieren will – er brauche auch einfach etwas Zeit für sich. "Ich habe in den letzten drei Jahren alles gegeben und es wird Zeit, auch einmal richtig durchzuatmen", zieht er sein Fazit nach den Strapazen der letzten Jahre.

Gut möglich, dass der Singer-Songwriter sich dann auch etwas mehr Zeit für die Liebe gönnen will. Immerhin schwebt er derzeit auf Wolke sieben. Auch wenn er seine Freundin eigentlich aus der Öffentlichkeit raushält, ließ er sich kürzlich das ein oder andere Detail über die Frau an seiner Seite entlocken. In einer Folge des Podcasts "Talk-O-Mat" verriet er, dass er seine Partnerin schon vor rund neun Jahren kennengelernt hat. Gefunkt habe es aber erst im vergangenen Jahr.

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Nico Santos bei "The Voice of Germany" 2020

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Nico Santos, Teilnehmer bei "Sing meinen Song" 2020

Anzeige

Gulotta,Francesco / ActionPress Nico Santos beim Bambi 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de