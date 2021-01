Ist Claudia Obert (59) tatsächlich auf der Suche nach der großen Liebe? Ab dem 7. Januar stellt sich die selbst ernannte Luxuslady einer ganz besonderen Herausforderung: Im Flirt-Format "Claudias House of Love" darf sich die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin unter zehn Singles ihren Traummann aussuchen. Doch sucht die Modeunternehmerin überhaupt ihren Mister Right? Im Promiflash-Interview plauderte Claudia aus, worauf sie wirklich aus ist!

"Ich habe schon genug Partner gefunden. Niemand hat wahrscheinlich so ein geiles Liebesleben wie ich", stellte Claudia gegenüber Promiflash klar. Deshalb sei sie auch nicht auf der Suche nach einem Partner fürs Leben. Ohnehin sei es in ihren Augen eine reine Erziehungssache, ob man das vermeintliche Ideal mit Hochzeit und Co. anstrebe. "Etwas Langweiligeres kann ich mir gar nicht vorstellen", verriet die TV-Bekanntheit. Stattdessen scheint die 59-Jährige es zu lieben, mehrere Männer gleichzeitig zu verführen.

"Als mir angeboten wurde, dass ich mit gut zehn Männern rumkaspern darf, habe ich natürlich gleich zugesagt", erklärte Claudia. Bereits in der Vergangenheit habe sie schon immer die Kuppelshow Der Bachelor bewundert, in der ein Rosenkavalier sich für eine der Damen entscheidet und den Rest einfach nach Hause schicken darf.

"Claudias House of Love" ab 7. Januar 2021, immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

Claudia Obert, selbst ernannte Luxuslady

Claudia Obert, TV-Bekanntheit

Claudia Obert, ehemalige "Promis unter Palmen"-Teilnehmerin

