Johannes Haller (32) hat ganz genaue Vorstellung vom Jahr 2021! Eigentlich könnte es bei dem einstigen Bachelorette-Kandidaten aktuell nicht besser laufen, denn in den vergangenen Monaten jagte eine erfreuliche Nachricht die nächste: Nachdem er und Jessica Paszka (30) ihre Beziehung publik gemacht hatten, gaben sie auch süße Babynews und zuletzt ihre Verlobung bekannt. Trotzdem strebt der 32-Jährige weiter nach Selbstoptimierung: Johannes hat einige Vorsätze für das neue Jahr!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte Johannes jetzt einige Seiten aus einem Notizbuch, auf denen er zuvor seine Neujahrsvorsätze vermerkt hatte. Dabei wolle er alte Rituale wie beispielsweise "täglich 20 Minuten Frühsport", "gesund essen" und "nicht rauchen" aufrechterhalten sowie einige neue in seinen Alltag integrieren: Neben "Alkohol nur am Wochenende" und "kein Handy im Bett" wolle Johannes im neuen Jahr auch beim Essen aufs Smartphone verzichten und pro Woche vier Einheiten Sport treiben.

Doch damit nicht genug: Johannes wolle in Zukunft auch weniger Social-Media-Kooperationen eingehen und nach 21 Uhr auf Büroarbeit verzichten. Zudem wolle er weniger Fleisch und Kaffee konsumieren. Stattdessen strebe er an, mehr große Projekte zu planen, mehr Arbeit an Mitarbeiter abzugeben, mehr zu kochen und sich mehr Zeit für die Familie zu nehmen.

