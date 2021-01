Sind Zach Braff (45) und Florence Pugh (25) längst Mann und Frau? Obwohl den Scrubs-Star und seine Liebste knapp 20 Jahre Altersunterschied trennen, sind die beiden einfach unzertrennlich. Das Paar schwebt auf Wolke sieben und genießt seine Liebe in vollen Zügen. Doch haben die zwei jetzt einen nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gewagt? Es scheint ganz so, als wären Zach und Florence ganz heimlich den Bund der Ehe eingegangen.

Das vermuten zumindest ihre Fans nach einem aktuellen Social-Media-Post eines guten Freundes der Beauty. Zu Florences 25. Geburtstag wünschte Trevor Tuttle via Instagram alles Gute, ein ziemlich kryptisches Detail inklusive. "Viel Liebe, FPB", schrieb er in dem Posting, dem er ein Foto der Blondine beifügte. Die Community war sich sicher, dass es sich bei der Buchstabenkombination um die Abkürzung für Florence Pugh Braff handeln müsse.

Ob sie damit richtig liegen? Geäußert hat sich bisher keiner der vermeintlichen Eheleute dazu. Mittlerweile hat Trevor das vielsagende "B" wieder entfernt und zudem den Spekulationspost eines Followers kommentiert. "Nicht im entferntesten wahr. Falsche Gerüchte", schreibt er dazu.

Anzeige

Getty Images Zach Braff im November 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Florence Pugh bei den Oscars 2020

Anzeige

Getty Images Zach Braff, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de