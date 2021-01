Jessie Cave (33) startet mit schlechten Neuigkeiten in das Jahr 2021. Erst im Oktober ist die ehemalige Harry Potter-Heldin zum dritten Mal Mama geworden. Der kleine Tenn war im Herbst bei einer regelrechten Sturzgeburt zur Welt gekommen: Nur 40 Minuten, nachdem die Fruchtblase der Schauspielerin geplatzt war, war der kleine Wonneproppen bereits da. Nun ist Jessie jedoch in großer Sorge um ihren Säugling – Tenn hat sich mit dem Coronavirus infiziert!

Auf Instagram teilte die Britin ein Foto, das das zwei Monate alte Baby auf der Isolierstation eines Krankenhauses zeigt. Während der Kleine im Bett liegt, ist im Vordergrund ein aufgeklappter Laptop zu sehen, auf dem die junge Mutter offensichtlich gerade die Regierungserklärung des Premierministers Boris Johnson (56) zu dem neuen Lockdown in Großbritannien schaut. "Mein armes Baby wurde positiv auf Corona getestet. Es geht ihm gut, aber [die Ärzte] sind wachsam und vorsichtig", schrieb sie dazu. Darüber hinaus betonte sie, wie ansteckend die neue Corona-Mutation sei. Sie hoffe, dass sich die Menschen deshalb in nächster Zeit vorsichtiger verhalten.

Außerdem war sie guter Dinge gewesen, so bald nicht wieder in ein Krankenhaus zu müssen – die Erinnerung an die Geburt ihres Sohnes sei schließlich sehr traumatisch gewesen. Mittlerweile wiege er aber schon über vier Kilo, was Jessie daran glauben lasse, dass er nun kräftiger als noch im Herbst ist.

Jessie Caves Sohn Tenn im Krankenhaus, Januar 2021

Jessie Cave, Schauspielerin

Jessie Cave mit ihrem Sohn Tenn im Oktober 2020

