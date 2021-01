Schwere Anschuldigungen gegen Lawrence Jones. Der millionenschwere IT-Unternehmer gehört zu den 250 reichsten Menschen in Großbritannien. 2015 verlieh Queen Elizabeth II. (94) ihm sogar einen Orden für seine Verdienste innerhalb der Digitalwirtschaft. Auch privat hat der Brite offenbar enge Verbindungen zum Königshaus. So war er 2018 als Gast zu Prinz Harry (36) und Herzogin Meghans (39) Hochzeit eingeladen. Jetzt macht Lawrence allerdings mit heftigen Negativschlagzeilen von sich reden: Er wurde wegen Vergewaltigung angeklagt.

Wie The Sun berichtet, haben mehrere weibliche Angestellte seiner Firma UKFast schwere Anschuldigungen gegen den Millionär erhoben. Demnach wurde er in einem Vergewaltigungsfall und in vier Fällen von sexueller Nötigung angeklagt. Weitere Details zu den Anschuldigungen sind bisher noch nicht bekannt. Das Verfahren soll bereits am 26. Januar in Manchester eröffnet werden.

Wie eng das Verhältnis zwischen Lawrence und den Royals tatsächlich ist, ist nicht klar. Die Vorwürfe gegen Lawrence sind allerdings nicht neu. Schon im vergangenen Jahr war er als Vorsitzender seiner Firma zurückgetreten, nachdem ihm verschiedene Angestellte sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten.

Getty Images Queen Elizabeth II. im November 2020

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

