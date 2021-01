Stellt Christina Dimitriou alles infrage? Eigentlich ist die Temptation Island-Bekanntheit seit wenigen Monaten überglücklich an Aleksandar Petrovic (29) vergeben. Die zwei hatten sich über gemeinsame Bekannte kennengelernt und ihren Gefühlen bei den Dreharbeiten zu Ex on the Beach schließlich freien Lauf gelassen. Doch eine Sache beschäftigt die Beauty aktuell immer mal wieder: Geht sie neben ihrem Liebsten unter? Christina fühlt sich offenbar unterlegen.

In einer neuen Folge von #CoupleChallenge meistern die beiden zum ersten Mal eine Challenge nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatten und vor allem Christina kostet die Gruppe deswegen ordentlich Geld. "Er schafft es ja mit links und danach ich. Ich habe so das Gefühl, wenn man uns im Fernsehen sieht, bist du voll der Gute und ich komme richtig scheiße rüber", gesteht die Dortmunderin daraufhin im Interview und hat einen regelrechten Gefühlsausbruch. "Der macht hier einen auf: Er ist perfekt und ich bin so 'die Kaputte' an seiner Seite", meint sie unter Tränen.

Aleks hingegen sieht das ganz anders. Er ist der Meinung, dass alles ausschließlich von den Launen seiner Liebsten abhängig sei. "Du ziehst Fressen und antwortest nicht präzise. Christina ist sehr launisch, sehr stur", stellt er fest. Allerdings müsse man dann nur die richtigen Knöpfe bei der Reality-TV-Bekanntheit drücken. "Man muss den richtigen Moment abwarten, die richtigen Worte finden und dann kriegt sie sich schon wieder ein", erklärt er.

