Spätestens nach diesen Aufnahmen kann Emma Stone (32) ihre Schwangerschaft wohl nicht länger geheimhalten! Nachdem ein Insider bereits Ende September des vergangenen Jahres behauptete, die Schauspielerin habe geheiratet, folgen nun weitere Spekulationen: Offenbar soll die Darstellerin und ihr Partner derzeit ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Neue Aufnahmen scheinen die Gerüchte jetzt offensichtlich zu bestätigen: Emma wurde mit einem prallen Babybäuchlein gesichtet!

Paparazzi entdeckten Emma nun gemeinsam mit einer Freundin in Los Angeles. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, gerät besonders die Bauchmitte der Beauty in den Fokus: Mit einer deutlich sichtbaren XXL-Babykugel schlendert die TV-Bekanntheit die Straße entlang. Für den Spaziergang wählte Emma ein gemütliches Outfit, bestehend aus einer Sportleggings und einem schwarzen Basic-Shirt. Um möglicherweise unentdeckt zu bleiben, trug die 32-Jährige neben ihrem Mundschutz auch eine Kappe, die sie tief in ihr Gesicht zog.

Bisher hielt sich Emma mit einer offiziellen Bestätigung ihrer Schwangerschaft allerdings noch zurück. Ein Insider bestätigte jedoch die Baby-News bereits gegenüber Us Weekly: "Sie scheint sehr glücklich darüber zu sein und total aufgeregt, eine Mutter zu werden." Trotz wachsendem Bäuchlein treibe Emma aber weiterhin Sport und will sich fit halten.

Instagram / davemccary Dave McCary und Emma Stone

Getty Images Emma Stone, Schauspielerin

Getty Images Emma Stone bei der Louis Vuitton 2019 Cruise Kollektion

