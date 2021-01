Diese Meldung hat zahlreiche Fans erschüttert: Tanya Roberts (65) soll verstorben sein – eigentlich! Nur kurz, nachdem zahlreiche Medien über den Tod der "Drei Engel für Charlie"-Darstellerin berichtet hatten, stellte ihr Sprecher Mike Pingel klar: Es handelte sich hierbei um eine Falschmeldung. Dabei hatte er die Nachricht von Tanyas Partner persönlich erhalten. Wie kam es also dazu? Der Lebensgefährte der Schauspielerin bezog nun Stellung.

"Es muss irgendwie eine Fehlkommunikation gewesen sein", erklärte Lance O'Brien gegenüber Fox News. Er habe Tanya nach Tagen endlich im Krankenhaus besuchen dürfen. Dort habe man ihm gesagt, dass sie noch lebe, aber im Sterben liege. Er sei daraufhin vollkommen perplex zu Tanyas Manager gegangen. Der habe ihn gefragt, was los sei und er habe ihm erklärt, dass er sich gerade von ihr verabschiedet habe. Das scheint der Satz zu sein, der der falschen Todesmeldung zugrunde liegt.

Als er zu Hause ankam, habe Lance selbst die Berichte gelesen und geglaubt, seine Tanya verloren zu haben. Mitten in einem Interview erhielt er dann einen Anruf aus der Klinik, die mit ihm über seine Partnerin sprechen wollte: "Ich war echt sauer und meinte: 'Sie ist gestorben – also was gibt es da zu reden?'" Erst dann habe er erfahren, dass Tanya noch am Leben ist.

Anzeige

Rex Features / ActionPress Tanya Roberts, Jaclyn Smith und Cheryl Ladd als "Drei Engel für Charlie"

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Tanya Roberts 2004

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Tanya Roberts

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de