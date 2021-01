Zweckentfremdung für die Schönheit! Influencer, Models und Hollywoodstars haben auch mit ganz normalen Beauty-Problemen wie Pickeln, Falten oder Cellulite zu kämpfen. Obwohl sich die meisten von ihnen im Kampf gegen die kleinen körperlichen Makel sündhaft teure Produkte leisten können, haben einige Stars recht preiswerte, aber dafür auch recht skurrile Beauty-Hacks auf Lager. Hier haben wir für euch die schrägsten Tipps der Promis!

"Eine Cola, bitte!" Suki Waterhouse (29) ordert das beliebte Gesöff nicht nur zum Trinken – das Model schwört auf den Undone-Look und nutzt es regelmäßig als Haarspülung. Was nach einer ziemlich klebrigen Angelegenheit klingt, ist Sukis absoluter Geheimtipp. "Ich mag meine Haare einfach nicht, wenn sie frisch gewaschen sind, da sind sie so fein und schlaff. Cola zerzaust sie schön, da sehe ich aus, als wäre ich gerade dem Amazonas entstiegen", verriet sie Us Weekly.

Einen anderen klebrigen, aber ebenso effektiven Hack hat Beyoncé (39) auf Lager: Für die perfekten Augenbrauen verwendet die Sängerin nicht etwa ein normales Brauengel, sondern Klebestifte. Ihr Stylist Sir John verriet International Business Times, dass das tatsächlich die perfekte Wahl sei: Kleber verstopfe nicht die Poren und sei einfach mit Wasser zu entfernen.

Auch Schauspielerin Margot Robbie (30) steht auf Zweckentfremdung: Sie schmiert sich Nippelcreme auf die Lippen. "Ich glaube, dass Lippenbalsam Zusatzstoffe enthält, um die Lippen mehr auszutrocknen, sodass man sich ständig neuen kaufen muss. Die Nippelcreme ist einfach nur eine Creme für trockene Haut, deshalb funktioniert das. Ich verwende das schon seit Ewigkeiten als Lippenpflege", verriet sie Elle UK.

Einen komplett kostenlosen Last-Minute-Tipp hat Schauspielerin Eva Longoria (45) laut Us Weekly: Sie hängt sich angeblich vor wichtigen Events für 15 Minuten kopfüber von der Couch und kann sich – dank der geförderten Durchblutung – danach das Auftragen von Rouge sparen.

Suki Waterhouse, Schauspielerin und Model

Beyoncé, Sängerin

Margot Robbie bei den 92. Oscars

Eva Longoria im Jahr 2020

