Jetzt gibt Sarafina Wollny (25) weitere Schwangerschaftsdetails preis. Die TV-Darstellerin gab erst vor wenigen Tagen bekannt: Nachdem sie und ihr Mann Peter (27) lange versucht haben, ein Kind zu bekommen, hat es jetzt endlich geklappt: Die Blondine erwartet ihren ersten Nachwuchs! Sie kann sich sogar gleich doppelt freuen, da sie nicht nur ein Kind im Bauch trägt, sondern Zwillinge! Aber wem haben die werdenden Eltern eigentlich als erstes von ihrem Babyglück verraten?

Sarafina hat natürlich ihrer Mama Silvia Wollny (55) als Erstes erzählt, dass sie bald erneut Oma wird. Das Großfamilienoberhaupt erinnert sich noch genau an den Moment, als es von der Schwangerschaft seiner Tochter erfuhr. "Das war ein Gefühl, das ist einem ein richtiger Regenschauer über den Rücken gelaufen. [...] Wir haben alle wirklich vor Freude so geweint", plaudert die 55-Jährige in einem Interview mit RTL2 aus. Für sie "stand in diesem Augenblick die Welt still", da sie sich so über die Baby-News freute. Sie könne dieses Gefühl immer noch nicht wirklich in Worte fassen.

Als Silvia später dann noch erfuhr, dass Sarafina und Peter Zwillinge erwarten, sei sie restlos aus dem Häuschen. "Fantastisch, super, ich freue mich riesig für die beiden. Wir haben es direkt mit der Familie gefeiert. [...] Und ich glaub, das war für mich jetzt so das größte Geschenk bis jetzt", gesteht die elffache Mutter.

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“, immer mittwochs, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Oberhaupt der TV-Großfamilie

Die Wollnys, RTL II Silvia Wollny mit ihrer Tochter Sarafina

