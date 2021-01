Anna Heisers (30) Hormone spielen verrückt! Die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin befindet sich auf der Zielgeraden zur Mutterschaft: Sie ist hochschwanger und wartet sehnlichst auf die Geburt ihres Sohnes. Bisher verliefen die anderen Umstände weitestgehend reibungslos ab – auch von schwanger-typischen Heulkrämpfen und Stimmungsschwankungen ist die Liebste von Ex-TV-Farmer Gerald verschont geblieben. Am vergangenen Montag wurde Anna dann allerdings doch von ihren Emotionen übermannt.

"Gestern war ein ganz komischer Tag bei mir", berichtet die werdende Mama am Dienstag in ihrer Instagram-Story und verrät: Sie habe ununterbrochen geweint. "Ich hatte eigentlich keinen richtigen Grund. Aber ich konnte es einfach nicht stoppen. Die Tränen liefen mir bis zum Gehtnichtmehr." Nicht nur für Anna eine ungewohnte Situation: "Gerald musste damit umgehen, dabei wusste ich selbst nicht, was mit mir los ist", erzählt die 30-Jährige.

Wann genau ihr Söhnchen das Licht der Welt erblicken soll, behalten die Eltern in spe nach wie vor für sich. Lange dürfte es allerdings nicht mehr dauern: Anna hat sogar schon die Kliniktasche gepackt und fiebert der Entbindung entgegen.

Instagram / anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser in Namibia

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser in Namibia im Dezember 2020

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im März 2020

