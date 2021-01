Im Hause Beckham läuft es in Sachen Liebe offenbar so richtig rund! Nicht nur die Eltern Victoria (46) und David Beckham (45) zeigen sich regelmäßig turtelnd in Social-Media-Posts, auch ihr ältester Sohn Brooklyn Beckham (21) schwebt mit seiner Verlobten Nicola Peltz (25) offenbar auf Wolke sieben. Im November 2019 machte schließlich Romeo Beckham (18) seine Liebe zu Nachwuchsmodel Mia Regan öffentlich – und seither sind die beiden unzertrennlich. Jetzt brachte Romeo seine große Sehnsucht nach Mia im Netz zum Ausdruck!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Romeo einen zuckersüßen Schnappschuss, der ihn mit seiner Liebsten zeigt: Auf dem Schwarz-Weiß-Foto drückt Mia dem 18-Jährigen einen dicken Schmatzer auf die Wange – und dabei strahlt der Kickerspross bis über beide Ohren. "Ich vermisse dich", schrieb Romeo zu dem Pic. Zudem versah er die süße Botschaft mit einem schwarzen Herz-Emoji.

Auch Mia spricht offenbar nur allzu gerne in den sozialen Medien über ihre Liebe zu Romeo: Im Rahmen eines Q&As in dessen Story fragte sie ihn geradeheraus, wie sehr er sie denn tatsächlich liebe. "Zu sehr", antwortete der Blondschopf daraufhin kurz und knapp.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan, 2020

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham im Oktober 2020

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham im Dezember 2020

